4 luglio lo spettacolo pirotecnico sul Ponte di Brooklyn

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 luglio, un grande spettacolo pirotecnico si è svolto sul Ponte di Brooklyn, attirando numerosi spettatori a New York. La manifestazione si è tenuta in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti dal Regno Unito. I fuochi d’artificio sono stati visibili in tutta la zona, creando un momento di festa e celebrazione. L’evento ha richiamato persone di tutte le età, che hanno assistito allo spettacolo in modo pacifico.

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Lo spettacolo pirotecnico del 4 luglio sul Ponte di Brooklyn a New York ha incantato ancora una volta gli spettatori mentre gli Stati Uniti celebravano il 250° anniversario dell’indipendenza dal Regno Unito. All’inizio, sulla struttura è divampato un incendio. Gli spettatori hanno potuto vedere le fiamme propagarsi sul ponte e sollevare una colonna di fumo, prima che i vigili spegnessero l’incendio. Non sono stati segnalati feriti. Lo spettacolo è stato anticipato a causa della minaccia di maltempo che ha causato la cancellazione e il rinvio di altre celebrazioni lungo la costa orientale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

4 luglio lo spettacolo pirotecnico sul ponte di brooklyn
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Giorno indipendenza, fuochi dartificio sul ponte di Brooklyn

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