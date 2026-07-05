Durante lo spettacolo pirotecnico del 4 luglio a New York, otto persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco. Quattro di loro sono bambini. L’incidente è avvenuto mentre il cielo si illuminava con i fuochi d’artificio, in un momento di festa e celebrazione per l’Indipendence Day. Nessuna altra informazione sulle circostanze o sui responsabili è stata resa nota.

Il cielo illuminato dai colori dei fuochi d’artificio in occasione dell’Indipendence day, l’entusiasmo di sentirsi uniti nello spirito del “sogno americano” e il fragore dellospettacolo pirotecnico nella notte del 4 luglio a New York. Poi, come un fulmine a ciel sereno, la tragedia cala sui presenti. Gli scoppi non sono più tra le stelle ma tra la folla:otto persone, tra cui 4 bambini, rimangono ferite a Brooklyn da colpi di arma da fuoco. Da quanto riferito dalNew York Poste altri media statunitensi citando fonti della polizia, gli agenti intervenuti hanno tratto in salvo le vittime fuori dalcomplesso residenziale Seapark Apartments, a Coney Island, dove si sarebbe consumata la sparatoria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sparatoria a New York durante spettacolo pirotecnico per il 4 luglio: 8 feriti, quattro sono bambini

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