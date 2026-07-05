Durante le celebrazioni del 4 luglio a New York, si è sviluppato un incendio sul ponte di Brooklyn. L’incendio è stato causato da un malfunzionamento che ha coinvolto due spettacoli pirotecnici in programma simultaneamente sull’Hudson e sull’East River. L’incendio si è verificato nel corso dei fuochi d’artificio, provocando momenti di tensione tra i partecipanti. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali significativi.

(LaPresse) Momenti di tensione a New York durante le celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Un incendio è divampato sul ponte di Brooklyn dopo un malfunzionamento che ha interessato due spettacoli pirotecnici in programma contemporaneamente sull’Hudson e sull’East River. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, domando le fiamme. Il maltempo ha condizionato le celebrazioni in numerose città della costa orientale. A Washington, i temporali hanno imposto l’evacuazione del National Mall per circa due ore prima della ripresa degli eventi e del discorso del presidente Donald Trump. Disagi anche in altre città: le celebrazioni sono state annullate a Hartford, nel Connecticut, e a Harrisburg e Wilkes-Barre, in Pennsylvania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, incendio sul ponte di Brooklyn durante i fuochi d'artificio del 4 luglio

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