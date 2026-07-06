2 Cosa accomuna un tifoso delle bighe nell’antica Roma e una fan di Taylor Swift?

Un tifoso delle bighe nell’antica Roma e una fan di Taylor Swift condividono bisogni emotivi profondi che alimentano il loro coinvolgimento nel fandom. Nonostante le differenze temporali e culturali, entrambi cercano appartenenza e identità attraverso il loro interesse. I fandom non sono un fenomeno nato con internet, ma attraversano secoli e civiltà, collegando persone con bisogni simili.

Ci sono bisogni emotivi profondi che spingono le persone verso i fandom e hanno attraversato epoche e culture diversissime tra loro Tendiamo a pensare che i fandom siano un fenomeno recente, nato con internet e i social network. In realtà l’impulso che li muove è antichissimo: si riconosce nei tifosi delle corse delle bighe dell’antica Roma, che ne indossavano i colori e incidevano maledizioni contro gli aurighi avversari, e nei pellegrini medievali che attraversavano l’Europa per venerare le reliquie dei santi con la stessa intensità di chi oggi viaggia per mezzo mondo pur di vedere un concerto. A tenere insieme fenomeni così distanti sono bisogni che non sono mai cambiati: provare emozioni che la vita di tutti i giorni concede di rado, ritagliarsi uno spazio in cui sentirsi liberi, e trovare qualcuno con cui condividere ciò che si ama. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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