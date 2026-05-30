Olivia Rodrigo ha commentato le voci sui presunti attriti con Taylor Swift durante una puntata del podcast del New York Times Popcast. La cantante ha detto che le supposizioni dei fan sono parte del gioco e non ha smentito né confermato le indiscrezioni.

Durante la sua partecipazione alla puntata di giovedì 28 maggio del podcast del New York Times Popcast, Olivia Rodrigo ha finalmente parlato delle continue speculazioni sul suo rapporto con Taylor Swift. Un tempo, la popstar elogiava la collega con entusiasmo, definendola il suo idolo d’infanzia. Dopo averle attribuito retroattivamente i credits come autrice del singolo Déjà vu, tratto dall’album Sour nel 2021, ha però smesso del tutto di menzionarla. Molti hanno ipotizzato che lo staff della voce di Opalite possa aver fatto pressioni sull’ex star di Disney Channel affinché le venisse riconosciuto il merito per la hit, causando una frattura tra le due artiste. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo parla delle ipotesi dei fan sulla presunta faida con Taylor Swift: «Penso che faccia parte del gioco»

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Olivia Rodrigo Loves When Fans Cover Her Songs

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