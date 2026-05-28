Taylor Swift ha inviato una chitarra autografata a una bambina di otto anni, scrivendole che le aveva fatto sorridere molto. La cantante ha condiviso la foto dell’oggetto sui social, ringraziando la giovane fan. La bambina ha ricevuto anche una lettera di ringraziamento da parte di Swift. L’atto ha suscitato reazioni positive tra i follower. Nessun dettaglio è stato reso noto sul modo in cui si è svolto il contatto tra le due.

Taylor Swift ha fatto la felicità di una piccola fan molto speciale. La cantautrice statunitense ha infatti inviato una chitarra autografata e un biglietto scritto a mano a Madeline, una bambina di otto anni che vive in Ohio e che è diventata virale ad aprile dopo aver chiesto al suo vicino musicista di suonare una canzone. Come mostrato in un video su TikTok, pubblicato dalla madre, la piccola aveva sentito Ethan Hayes cantare e suonare la chitarra nella casa accanto e aveva deciso di chiedergli di suonare un brano della sua beniamina, scrivendolo su un bigliettino che aveva piegato a forma di aereo e lanciato nel suo giardino. Hayes aveva acconsentito, suonando Love Story per la bimba. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift ha inviato una chitarra autografata a una fan di otto anni: “Mi hai fatta sorridere tantissimo”

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Taylor Swift has delighted a young fan by sending her a guitar

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