Una nuova serie Rai intitolata “177 Giorni – Il rapimento di Farouk” vede come protagonista Marco Bocci. La fiction si basa su un caso di cronaca reale avvenuto nel paese e si compone di un numero specifico di episodi. La trama segue gli sviluppi del rapimento di un ragazzo e le conseguenze di questa vicenda. Il cast include attori noti e il racconto si concentra sui dettagli di questa vicenda giudiziaria e investigativa.

Marco Bocci è il protagonista di una nuova serie Rai dal titolo ‘177 Giorni – Il rapimento di Farouk’. Scopriamo insieme la trama, il numero degli episodi e il cast di questa fiction che racconta un caso di cronaca realmente accaduto nel nostro paese. Marco Bocci in ‘177 Giorni – Il rapimento di Farouk’: la trama. Il 15 gennaio del 1992, un bambino di 7 anni fu sequestrato in Costa Smeralda. Si trattava del piccolo Farouk Kassam, figlio di un albergatore belga di origini indiane trasferitosi in Sardegna. Questo fatto di cronaca ha ispirato la nuova fiction Rai1 dal titolo ‘ 177 Giorni – Il rapimento di Farouk’. Durante la presentazione dei palinsesti Rai dell’offerta 20262027 tra i titoli di punta c’è questa serie che vede come protagonista Marco Bocci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - ‘177 Giorni – Il rapimento di Farouk’ con Marco Bocci: trama e cast

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‘177 Giorni – Il rapimento di Farouk’ con Marco Bocci: trama e cast'177 Giorni - Il rapimento di Farouk' con Marco Bocci: trama e cast della nuova serie tratta da un caso di cronaca. superguidatv.it

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