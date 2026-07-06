La programmazione autunnale della Rai 2026 prevede il ritorno di alcune serie note, come la quarta stagione di un medical drama, affiancato da nuovi titoli e storie originali. Tra le novità ci sono anche approfondimenti su eventi di cronaca, tra cui il rapimento di un uomo di nome Farouk Kassam. La stagione si presenta come un mix di produzioni nuove e conferme, con un focus su contenuti diversificati e personaggi già noti al pubblico.

La prossima stagione della tv pubblica sarà un bel mix tra il nuovo che avanza e le certezze di sempre. La Rai sta scaldando i motori per un autunno 2026 ricco di storie originali, senza però abbandonare quei personaggi che abbiamo imparato ad amare nel tempo. Il palinsesto delle fiction si muoverà tra generi diversi, dalle vicende ispirate a fatti reali agli adattamenti letterari, passando per commedie, thriller e racconti familiari. Accanto ai nuovi progetti, spazio ai grandi ritorni: tornano, infatti, i beniamini del pubblico che ritroveremo pronti a lanciarsi in nuove, emozionanti avventure televisive. I nuovi racconti. Raoul Bova durante il photocall di Rai Fiction 2026 - Un racconto infinito, Roma, 16 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fiction Rai 2026, ritorni e novità dell’autunno 2026: da Doc 4 al rapimento di Farouk Kassam. Cosa bolle in pentola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palinsesti Rai 2026: tutte le novità dellautunno tra ritorni attesi e nuovi progetti

Notizie e thread social correlati

Palinsesti Rai autunno 2026: le novità della fiction, conferme nel prime time. Sal Da Vinci e Cremonini, spazio alla musicaI palinsesti Rai per l’autunno 2026 prevedono conferme nel prime time, con alcuni programmi storici che tornano in onda.

Rai, palinsesti autunno-inverno 2026: da Vittorio Brumotti al ritorno di Barbara D'Urso, tutte le novitàI palinsesti Rai per l'autunno-inverno 2026 sono stati presentati ieri al Cda, con dettagli ancora in fase di definizione.

Temi più discussi: Doc 4, il rapimento di Farouk e il romance Una piccola formalità: tutte le nuove serie tv Rai in arrivo; Palinsesti Rai autunno 2026, novità dalla fiction. Il ritorno di Benigni, Alberto Angela pilastro della stagione; Le fiction Rai in arrivo nell’autunno 2026 (e nel 2027); Svelate le nuove fiction Rai che vedremo nella prossima stagione tv.

Le fiction Rai della stagione 2026/2027 tra novità e ritorni x.com

Fiction Rai 2026, ritorni e novità dell’autunno 2026: da Doc 4 al rapimento di Farouk Kassam. Cosa bolle in pentolaIl casi di Teresa Battaglia e Libera alla seconda stagione: tra le nuove produzioni il family drama con Raoul Bova e Giulia Bevilacqua, Tutto l'amore che resta, poi la saga delle famiglia Panini. Pila ... quotidiano.net

Fiction Rai 2026 2027: tutte le serie tv in arrivo su Rai 1 e Rai 2Tra le conferme più importanti spicca Doc – Nelle tue mani, che arriva alla quarta stagione. Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, torna al Policlinico Ambrosiano dopo un periodo di assenza e ... bigodino.it