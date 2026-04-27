Marco Bocci smentisce il flirt con Giulia Michelini | Un legame di fratellanza impossibile da distruggere

Marco Bocci ha negato qualsiasi coinvolgimento romantico con Giulia Michelini, precisando che tra loro c’è un legame di fratellanza che non può essere cancellato. La dichiarazione arriva in risposta a voci di gossip riguardanti un presunto flirt avvenuto durante le riprese della serie televisiva Rosy Abate. Bocci ha voluto sottolineare che il rapporto tra i due attori si basa su un’amicizia stretta e sincera, senza alcun risvolto sentimentale.

Marco Bocci ha fatto chiarezza sul presunto flirt avuto con Giulia Michelini ai tempi della serie Rosy Abate. L'attore ha raccontato come è nato il rapporto fraterno che hanno oggi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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