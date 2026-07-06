Un minorenne di 15 anni è stato arrestato a Catania per detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo essere stato fermato dalla Polizia nel quartiere Borgo. Quando gli agenti hanno tentato di controllarlo, il ragazzo si è rifiutato e ha spinto gli agenti. Durante il controllo, sono state trovate sostanze stupefacenti nascosta con sé.

Un 15enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato nel quartiere Borgo di Catania. Il giovane, incensurato, è stato bloccato dagli agenti durante un controllo del territorio, dopo aver tentato la fuga e aver opposto resistenza. Nel suo marsupio sono stati trovati oltre 200 grammi di droga e 550 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La dinamica dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di controllo nel quartiere Borgo di Catania. Gli agenti... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - 15enne si rifiuta di farsi controllare a Catania e spintona gli agenti, quanta droga aveva con sé: arrestato

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