Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di scappare da una volante, che lo aveva fermato per un controllo. Durante l'inseguimento, è stato notato che l'auto era sotto fermo amministrativo e l’uomo aveva con sé sostanze stupefacenti. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in commissariato per gli accertamenti del caso.

Gli agenti della Polizia lo hanno sorpreso mentre stava guidando a bordo di una macchina sottoposta a fermo amministrativo. E come se non bastasse lo hanno trovato anche in possesso di cocaina. In più, a peggiorare la situazione, anziché fermarsi è fuggito quando gli è stato intimato l’alt. Sono questi i motivi che hanno portato all’ arresto di un uomo di 45 anni, di nazionalità marocchina, il quale è stato bloccato al termine di un inseguimento, prima in auto e poi a piedi, tutt’altro che facile. Il rocambolesco episodio è avvenuto nella serata dello scorso 20 aprile, ma è stato reso noto soltanto adesso. Tutto è iniziato nel territorio comunale di Viareggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non si ferma all’alt, inseguito dagli agenti e arrestato. Aveva con sé droga e l’auto era sottoposta a fermo

Police officer Hoang Manh, in coordination with police officer Chuc, arrested the blonde suspect.

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