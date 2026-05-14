Aveva con sé droga e un bilancino di precisione arrestato un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di droga e di un bilancino di precisione. Le forze dell’ordine hanno eseguito un controllo che ha portato al suo fermo. La sostanza stupefacente e il bilancino sono stati sequestrati. L’indagato è ora a disposizione delle autorità competenti per le procedure di rito.

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