Aveva con sé droga e un bilancino di precisione arrestato un 21enne
Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di droga e di un bilancino di precisione. Le forze dell’ordine hanno eseguito un controllo che ha portato al suo fermo. La sostanza stupefacente e il bilancino sono stati sequestrati. L’indagato è ora a disposizione delle autorità competenti per le procedure di rito.
Arrestato un giovane ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 21enne, originario della Romania, è stato fermato ieri notte a Giardini Naxos dai Carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Taormina.I militari nel corso di un controllo hanno.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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