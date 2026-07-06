150 preferenze GPS 2026 2027 | date accesso SPID e sezioni della domanda su POLIS

La domanda per le 150 preferenze GPS 20262027 sarà aperta dal 16 luglio alle 14:00 al 29 luglio alle 14:00. È necessario possedere lo SPID e accedere alla piattaforma POLIS per completare la procedura. La richiesta si svolge esclusivamente online, attraverso le sezioni dedicate alla compilazione sulla piattaforma. Non sono previsti altri canali di presentazione o modalità alternative.

La domanda per le 150 preferenze GPS apre il 16 luglio 2026 alle ore 14:00 e si chiude il 29 luglio alle ore 14:00. Per compilarla serve lo SPID e l'accesso alla piattaforma POLIS. Chi punta a supplenze e contratti per l'anno scolastico 20262027 deve conoscere bene le sezioni da riempire e i passaggi corretti, così da non commettere errori nella fase più delicata dell'intera procedura.Come accedere alla piattaforma per le 150 preferenze GPSL'ingresso avviene tramite SPID dalla home page del sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Basta aprire l'approfondimento dedicato alle "Supplenze Docenti 20262027" ed entrare nell'area «Informatizzazione Nomine Supplenze». 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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GPS 2026, la compilazione della domanda e tutti i consigli utili

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