10 curiosità che forse non conosci sul lato più umano di Giovanni Paolo II
Karol Wojtyla, noto come Giovanni Paolo II, è stato il primo papa non italiano a essere eletto nel 1978. Durante il suo pontificato, ha visitato 129 paesi, stabilendo record di viaggi ufficiali. Amava il teatro e la poesia, e praticava la scherma nel tempo libero. Inoltre, ha scritto più di 14 libri e ha avuto un rapporto stretto con la musica, suonando il pianoforte. È stato il primo papa a visitare una sinagoga e un campo di concentramento.
Il Papa venuto da lontano, Karol Wojtyla: un viaggio tra aneddoti inediti, passioni e primati storici del Pontefice più amato che ha cambiato il Novecento. Nasceva, il 18 maggio 1920, a Wadowice, in Polonia. Il suo Pontificato avrebbe segnato in modo indelebile la storia del Ventesimo secolo. Lo abbiamo amato per il suo immenso coraggio evangelico, per una santità che era già evidente quando era ancora in vita e, soprattutto, per il suo instancabile zelo apostolico. Ma quanto conosciamo davvero, nel profondo, la figura di Karol Wojtyla? Il giorno del suo funerale, l’eco di Piazza San Pietro era unanime: “Santo subito”. Karol Wojtyla, d’altronde, la santità l’aveva testimoniata già in vita, tanto da diventare uno dei pontefici proclamati santi nel minor tempo record della storia moderna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Uno dei più grandi capolavori western degli anni '60 | O tutto o niente | Azione
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