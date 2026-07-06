10 curiosità che forse non conosci sul lato più umano di Giovanni Paolo II

Notizia in breve

Karol Wojtyla, noto come Giovanni Paolo II, è stato il primo papa non italiano a essere eletto nel 1978. Durante il suo pontificato, ha visitato 129 paesi, stabilendo record di viaggi ufficiali. Amava il teatro e la poesia, e praticava la scherma nel tempo libero. Inoltre, ha scritto più di 14 libri e ha avuto un rapporto stretto con la musica, suonando il pianoforte. È stato il primo papa a visitare una sinagoga e un campo di concentramento.