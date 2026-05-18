Giovanni Paolo II segreto | 10 curiosità che forse non conosci nel giorno della sua nascita

Il 18 maggio si ricorda la nascita di Karol Wojtyla, noto come Giovanni Paolo II, figura che ha ricoperto il ruolo di pontefice per oltre vent’anni. In questa data vengono condivisi dieci dettagli poco noti sulla sua vita, includendo aneddoti personali, passioni e record storici legati alla sua carriera. Questi fatti si aggiungono alle molteplici narrazioni che hanno caratterizzato il suo percorso, offrendo uno sguardo diverso su un leader che ha lasciato tracce profonde nel mondo cattolico.

Il 18 maggio nasceva Karol Wojtyla: un viaggio tra aneddoti inediti, passioni e primati storici del Pontefice più amato che ha cambiato il Novecento. Nasceva oggi, il 18 maggio 1920, a Wadowice, in Polonia. Il suo Pontificato avrebbe segnato in modo indelebile la storia del Ventesimo secolo. Lo abbiamo amato per il suo immenso coraggio evangelico, per una santità che era già evidente quando era ancora in vita e, soprattutto, per il suo instancabile zelo apostolico. Ma quanto conosciamo davvero, nel profondo, la figura di Karol Wojtyla? Il giorno del suo funerale, l’eco di Piazza San Pietro era unanime: “Santo subito”. Karol Wojtyla, d’altronde, la santità l’aveva testimoniata già in vita, tanto da diventare uno dei pontefici proclamati santi nel minor tempo record della storia moderna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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IL DIARIO PROIBITO DI SANTA FAUSTINA KOWALSKA: LA VERITÀ SCONGOLGENTE

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