Il bikini compie 80 anni | 7 curiosità che forse non sapete sul celebre costume a due pezzi
Il bikini compie 80 anni e da allora ha suscitato molte discussioni. Creato come costume a due pezzi, ha provocato reazioni di scandalò e ha sfidato le norme sociali dell’epoca. È stato il primo a mostrare parti di corpo considerate proibite, rompendo i tabù del tempo. La sua diffusione ha avuto un impatto sulla moda e sulla cultura del costume da bagno. Nel corso degli anni, sono state realizzate numerose varianti, mantenendo inalterato il suo design originale.
Questo costume da bagno, composto da pochi triangoli di tessuto, ha creato scalpore, scandalizzato la società dell'epoca, rotto gli schemi. Da sempre protagonista, specialmente del periodo estivo, ha attraversato otto decenni di storia senza perdere la sua forza comunicativa: è diventato un'icona che non conosce confini, capace di adattarsi al mutare dei tempi, al susseguirsi delle generazioni e delle mode senza mai abbandonare la conversazione. Oggi più che mai, attraverso colori, forme e infinite reinterpretazioni, questo costume continua a incarnare un'idea di libertà e di leggerezza. Come ogni invenzione che ha fatto la storia, anche il bikini porta con sé tante curiosità da raccontare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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