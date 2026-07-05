Il bikini compie 80 anni | 7 curiosità che forse non sapete sul celebre costume a due pezzi

Notizia in breve

Il bikini compie 80 anni e da allora ha suscitato molte discussioni. Creato come costume a due pezzi, ha provocato reazioni di scandalò e ha sfidato le norme sociali dell’epoca. È stato il primo a mostrare parti di corpo considerate proibite, rompendo i tabù del tempo. La sua diffusione ha avuto un impatto sulla moda e sulla cultura del costume da bagno. Nel corso degli anni, sono state realizzate numerose varianti, mantenendo inalterato il suo design originale.