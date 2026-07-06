06 07 – Telefonata di 90 minuti fra Putin e Trump – Accoltellatore di Milano | Mi sono divertito lo rifaccio – Silverstone vince Leclerc

Una telefonata di 90 minuti tra il leader russo e quello statunitense si è svolta per discutere della guerra in Ucraina. Nel frattempo, il presidente ucraino ha confermato di aver contattato il presidente degli Stati Uniti, in attesa di un incontro al vertice Nato di Ankara. In Italia, un uomo ha riferito di aver accoltellato una persona e di aver trovato divertente l’atto, annunciando di volerlo ripetere. A Silverstone, il pilota ha vinto la gara.

Telefonata di 90 minuti fra Putin e Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Anche Zelensky sente il presidente Usa in attesa di incontrarsi di persona al vertice Nato di Ankara. Il Cremlino minaccia la Polonia: “Produce droni per Kiev”. Uomo accoltellato al bar a Milano, l’aggressore: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”. A Silverstone vittoria di Leclerc davanti a Russell e Hamilton. Solo 16esimo Antonelli, tradito dalla sua Mercedes. Questo articolo 0607 – Telefonata di 90 minuti fra Putin e Trump – Accoltellatore di Milano: “Mi sono divertito, lo rifaccio” – Silverstone, vince Leclerc proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump al telefono con Putin, Poi annuncia: Guerra quasi finita

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