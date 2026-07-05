A Siliana è stato inaugurato il progetto “Zafit”, dedicato alla formazione nel settore agro-zootecnico e alla sostenibilità nella filiera lattiero-casearia tunisina. L’evento è stato presieduto dall’ambasciatore italiano in Tunisia. Il progetto mira a creare nuove opportunità occupazionali e migliorare le pratiche agricole e zootecniche, con un focus sull’ecosostenibilità. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e partner internazionali.

Inaugurato il Progetto “Zafit” in Tunisia. ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha presieduto a Siliana l’evento di lancio del progetto “Zafit – Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia”. Il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, e diverse personalità locali, tra cui il vicepresidente del Consiglio delle Regioni e dei Distretti Youssef Bargaoui, hanno preso parte a questa importante iniziativa, che mira a promuovere lo sviluppo agricolo nella regione. Il progetto, finanziato dalla Cooperazione italiana e realizzato in collaborazione con il Comune di Cremona e diverse istituzioni italiane e tunisine, intende offrire supporto a oltre 300 famiglie di allevatori locali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zafit a Siliana: innovazione nella filiera lattiero-casearia tunisina per un futuro sostenibile.

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