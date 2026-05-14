Sostenibilità e innovazione I motori della nautica pisana In gioco il futuro di una filiera

Il Rotary Club Pisa Pacinotti ha organizzato un convegno che si terrà sabato alle 10, dedicato ai temi della sostenibilità e dell'innovazione nella nautica pisana. L'evento si concentra sui progetti e le strategie adottate nel settore per rispondere alle sfide ambientali e tecnologiche. Partecipano esperti e rappresentanti del settore, pronti a discutere i progressi e le iniziative in corso per il futuro della filiera nautica locale.

Sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica sono i due pilastri del convegno organizzato dal Rotary Club Pisa Pacinotti e in programma sabato a partire dalle 10.30 all’interno del cantiere Amer Yachts. "L’obiettivo - ha spiegato Luca Paoletti, presidente del Rotary Pisa Pacinotti - è quello di offrire agli operatori del settore una visione aggiornata e concreta dei cambiamenti in atto, in un comparto strategico per l’economia toscana e nazionale. Vogliano sviluppare un momento di confronto tra i diversi attori della filiera, mettendo in dialogo imprese, tecnici, progettisti, costruttori di yacht. E anche la scelta della sede non è casuale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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