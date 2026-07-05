XIV Rally Roma Capitale il Re è Roberto Daprà

Roberto Daprà e Luca Guglielmetti hanno vinto il XIV Rally Roma Capitale 2026. A bordo di una Skoda Fabia RS Rally2 con gomme Pirelli, preparata da Delta Rally, hanno gareggiato con i colori della scuderia Pintarally e rappresentano ACI Team Italia. La loro vittoria è stata annunciata come il risultato principale della competizione.

Sono Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, su Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli, preparata da Delta Rally, per i colori della scuderia Pintarally e soprattutto portacolori nel mondo di ACI Team Italia, i vincitori del Rally di Roma Capitale 2026.L’evento ideato da Max Rendina e organizzato da Motorsport Italia ha concluso in Via della Conciliazione, davanti a San Pietro, un’edizione da record con 126 partenti, 29 nazioni rappresentate, centinaia di migliaia di spettatori, una indimenticabile photo opportunity in Piazza di Spagna, una serata magica al Colosseo e una cavalcata che ha premiato uno dei talenti più puri del rallysmo italiano contemporaneo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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