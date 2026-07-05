Rally di Roma Capitale davanti a San Pietro trionfano Daprà e Guglielmetti

Da gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rally di Roma Capitale si è concluso ieri, con la vittoria di Daprà e Guglielmetti davanti a San Pietro. La gara, iniziata venerdì sera sotto l’Anfiteatro Flavio, si è svolta lungo un percorso che ha attraversato il centro storico della città, passando dal Colosseo fino a raggiungere il Vaticano. L’evento è stato organizzato da Motorsport Italia e ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi.

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Dal Colosseo a San Pietro. Si è concluso ieri a un passo dal Cupolone il Rally di Roma Capitale, l’evento organizzato da Motorsport Italia e ideato da Max Rendina che aveva preso il via venerdì sera sotto l'Anfiteatro Flavio, alla presenza del ministro per lo Sport Andrea Abodi. A trionfare sono stati Roberto Daprà e Luca Guglielmetti: il pilota di Aci Team Italia ha dominato il quarto atto del campionato italiano assoluto Rally Sparco, dopo 200 km di prove speciali uniche che lo hanno visto scontrarsi e vincere anche contro le stelle del FIA European Rally Championship.  Il pilota trentino su Skoda Fabia RS gommata Pirelli è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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