Rally di Roma Capitale in vetta Daprà e Guglielmetti

Notizia in breve

Al termine della seconda giornata del Rally di Roma Capitale 2026, Roberto Daprà e Luca Guglielmetti guidano la classifica generale. Entrambi hanno ottenuto i migliori tempi sulla frazione di sabato, utilizzando una Skoda Fabia RS Rally2 in buone condizioni. La gara si svolge sulle strade del reatino e vede protagonisti italiani in cima alla graduatoria.