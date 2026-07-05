Rally di Roma Capitale in vetta Daprà e Guglielmetti
Al termine della seconda giornata del Rally di Roma Capitale 2026, Roberto Daprà e Luca Guglielmetti guidano la classifica generale. Entrambi hanno ottenuto i migliori tempi sulla frazione di sabato, utilizzando una Skoda Fabia RS Rally2 in buone condizioni. La gara si svolge sulle strade del reatino e vede protagonisti italiani in cima alla graduatoria.
Il Rally di Roma Capitale 2026 ritrova due protagonisti italiani in cima alla classifica. Roberto Daprà e Luca Guglielmetti si prendono di forza la leadership al termine della frazione di sabato, sfruttando al meglio una Skoda Fabia RS Rally2 impeccabile lungo le strade del reatino. Il pilota trentino di Aci Team Italia capitalizza tre successi parziali, mostrando una maturità agonistica sorprendente per un appuntamento valido sia per il Fia Erc sia per il Ciar Sparco. La seconda giornata di gara modifica radicalmente gli equilibri del campionato italiano a causa di pesanti ritiri. Andrea Nucita, leader iniziale dopo lo show ravvicinato davanti al Colosseo, capitola nella terza speciale a Piana di Rascino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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