Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon 2026 dopo aver sconfitto in tre set Shintaro Mochizuki. Nonostante la buona prestazione del giapponese, l’italiano ha prevalso nel match. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner in tre set, confermando la sua avanzata nel torneo. La vittoria permette all’azzurro di proseguire la corsa nel torneo di tennis sull’erba.

Jannik Sinner non si ferma e vola ai quarti di finale di Wimbledon 2026. L’azzurro ha la meglio su Shintaro Mochizuki, nonostante il giapponese abbia comunque messo in mostra ottime qualità. Sinner, però, è ancora di un altro livello e ha gestito il match con tranquillità. Mochizuki ci ha provato con le sue armi migliori, cercando di spezzare i ritmi con accelerazioni improvvise e un tennis spumeggiante, con lo stile della nuova generazione di tennisti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Sinner è ai quarti di finale di Wimbledon: battuto Mochizuki in tre set

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