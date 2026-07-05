Wimbledon Sinner batte Mochizuki e vola ai quarti

Jannik Sinner ha vinto il match di Wimbledon contro il giapponese Mochizuki in tre set, con i punteggi di 6-3, 7-6, 6-3. Durante il secondo set, sul 4-4, ha chiesto un'interruzione perché non riusciva a vedere bene la palla a causa della luce. La partita è proseguita dopo la sospensione, portando Sinner ai quarti di finale del torneo.

Jannik Sinner conquista i quarti di finale nel torneo di Wimbledon, battendo il giapponese Mochizuki in tre set (6-3, 7-6., 6-3). La partita ha subìto un breve stop quando Sinner, dopo aver vinto il primo set 6-3 e quando si era sul 4-4 nel secondo, ha segnalato al giudice che non riusciva a vedere bene la palla, per la scarsa luce. La partita è così stata interrotta per consentire di chiudere il tetto del centrale. Non esistevano precedenti tra il giapponese e Jannik Sinner, motivo per cui l’ottavo di finale londinese ha rappresentato il loro primo confronto diretto. Il numero uno al mondo giocherà i quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime che ha battuto Alejandro Davidovich Fokina. 🔗 Leggi su Open.online

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