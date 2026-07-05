safiullin lotta ma djokovic lo batte in quattro set e vola ai quarti di wimbledon

Notizia in breve

Djokovic ha sconfitto Safiullin in quattro set, vincendo 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3, e si è qualificato per i quarti di Wimbledon. Ora affronterà Auger-Aliassime o Davidovich Fokina. Nel torneo femminile, bene Pegula.