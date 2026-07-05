Safiullin lotta ma Djokovic lo batte in quattro set e vola ai quarti di Wimbledon

Da sportmediaset.mediaset.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Djokovic ha sconfitto Safiullin in quattro set, vincendo 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3, e si è qualificato per i quarti di Wimbledon. Ora affronterà Auger-Aliassime o Davidovich Fokina. Nel torneo femminile, bene Pegula.

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Il serbo vince 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3: ora Auger-Aliassime o Davidovich Fokina. Nel femminile, bene Pegula. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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