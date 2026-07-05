Wimbledon Sabalenka dopo il ko | Voglio solo ubriacarmi e dimenticarmi il tennis

Dopo la sconfitta negli ottavi di Wimbledon, Aryna Sabalenka ha dichiarato di voler ubriacarsi e dimenticare il tennis. La tennista ha aggiunto di voler andare via, cercare di rimettersi in forma e di voler dimenticare l’esperienza sul campo. La giocatrice è stata eliminata da Naomi Osaka.

"Voglio solo andarmene, ubriacarmi completamente, dimenticarmi del tennis e cercare di rimettermi in forma", ha detto in conferenza stampa Aryna Sabalenka, sconfitta negli ottavi di Wimbledon da Naomi Osaka. La ventottenne bielorussa, numero 1 del mondo, continua a mancare l'appuntamento sia con il Roland Garros sia con Wimbledon. "Onestamente mi sembra che oggi non ci fossi, ho fatto del mio meglio - ha raccontato - stavo cercando di adattarmi nel miglior modo possibile. Non lo so, per qualche motivo non ero affatto al mio livello. Insomma, sono stata sopraffatta, forse un paio di volte mi sono lasciata prendere troppo dall'emozione, ma cercavo di mantenere il controllo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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