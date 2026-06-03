Aryna Sabalenka ha espresso il desiderio di smettere di giocare dopo la sconfitta al Roland Garros. La tennista ha commentato di sentirsi molto delusa e di voler interrompere la carriera in questo momento. La sconfitta ha lasciato un segno evidente, portandola a sentirsi particolarmente scoraggiata. Dopo l’eliminazione nel torneo, Sabalenka ha manifestato chiaramente il suo stato d’animo, senza fare riferimenti a future competizioni.

Parigi, 3 giugno 2026 – Aryna Sabalenka lascia il Roland Garros con una ferita difficile da rimarginare. La numero uno del ranking mondiale è stata eliminata nei quarti di finale dalla russa Diana Shnaide r al termine di una partita che sembrava saldamente nelle sue mani e che invece si è trasformata in un inatteso tracollo. Dopo aver mancato alcune occasioni importanti nel secondo set, la bielorussa ha progressivamente perso sicurezza fino a cedere completamente nel terzo parziale, chiuso senza conquistare nemmeno un game. Un epilogo che ha lasciato il segno e che la stessa Sabalenka ha raccontato con grande amarezza durante la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Sabalenka crolla dopo il ko al Roland Garros: “Ora vorrei solo smettere di giocare”

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Sabalenka crolla a un passo dalla vittoria al Roland Garros: Voglio smettere di giocare

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