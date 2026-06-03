Voglio lasciare il tennis adesso | Aryna Sabalenka shock dopo l'eliminazione al Roland Garros

Dopo aver perso clamorosamente nei quarti di finale del Roland Garros contro Diana Shnaider, dilapidando un grande vantaggio nel secondo set, Aryna Sabalenka si è presentata distrutta in conferenza: "Voglio lasciare il tennis adesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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WITEK ROZBITA, GDZIE TKWI PROBLEM CHWALISKA SZALEJE W ROLAND GARROS! SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ

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Si parla di: Elena Rybakina gela un giornalista alla domanda su Stefano Vukov: Non mi sorprende che la faccia tu.

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