Wimbledon Djokovic da record | superate le vittorie di Federer

A Wimbledon, Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale, superando Roman Safiullin. Con questa vittoria, il tennista serbo ha stabilito un nuovo record, diventando il primo a raggiungere nove volte di fila questa fase del torneo e la 17ª in carriera. Nonostante non giochi al massimo delle sue potenzialità, Djokovic continua a mantenere una serie di successi consecutive nel torneo.

A Wimbledon, Novak Djokovic continua a piegare il tempo: pur lontano dal suo tennis migliore, non più straripante come nei giorni migliori, il campione serbo supera Roman Safiullin per accedere ai quarti di finale per la nona volta consecutiva e la 17ma in carriera. Senza impressionare, Nole ha comunque saputo vincere, e forse è proprio questo il segno più forte della sua grandezza: saper trasformare una giornata complicata in un altro capitolo di storia. Perché grazie alla vittoria in quattro set sul 28enne russo (76(6) 63 36 63), Djokovic raggiunge quota 106 vittorie nel singolare maschile ai Championships, nuovo record assoluto che gli consente di superare Roger Federer nella classifica maschile del torneo londinese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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