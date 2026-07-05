Novak Djokovic ha vinto il suo 106° match a Wimbledon, superando il record precedentemente detenuto da Federer. Sul campo centrale dell’All England Club, il tennista serbo, settima testa di serie e numero 8 del ranking mondiale, ha battuto il russo Roman Safiullin in quattro set, con i punteggi di 7-6, 6-3, 3-6 e 6-3. La partita è durata tre ore e 25 minuti.

Novak Djokovic avanza ai quarti di finale di Wimbledon. Sul campo centrale dell’All England Club il tennista serbo, numero 8 del mondo e settima testa di serie, ha superato il russo Roman Safiullin, numero 132 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (6) 6-3 3-6 6-3 dopo tre ore e 25 minuti di gioco. Djokovic supera Federer per numero di vittorie Nole ha centrato così la vittoria numero 106 a Wimbledon, superando il record di Roger Federer che aveva coallezionato 105 successi sull’erba di Church Road. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Davidovich Fokina.... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Djokovic, vittoria numero 106 a Wimbledon: superato il record di Federer

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Novak Djokovic on the Aorangi Practice courts

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