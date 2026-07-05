djokovic stacca federer nel numero di vittorie e accede ai quarti di finale di wimbledon

Novak Djokovic ha raggiunto le 106 vittorie a Wimbledon, diventando il giocatore con più successi nella storia del torneo. Con questa vittoria, ha superato Roger Federer nel numero di vittorie sulla stessa superficie. Djokovic ha così qualificato ai quarti di finale del torneo. Tuttavia, il record assoluto di vittorie su erba rimane di Martina Navratilova, con 120 successi.

Novak Djokovic diventa il giocatore con più vittorie nella storia di Wimbledon. Il serbo ha ottenuto il successo numero 106 della carriera sull’erba londinese, allungando su Roger Federer, ma non è ancora il record assoluto per Djokovic, visto che Martina Navratilova ne ha vinte ben 120. Questa vittoria porta comunque Djokovic ai quarti di finale, battendo in quattro set il russo Roman Safiullin con il punteggio di 7-6 6-3 3-6 6-3 dopo due ore e dieci minuti di gioco. Nel prossimo turno il serbo affronterà il vincente del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Djokovic ha chiuso con 10 ace, mentre sono stati 8 quelli di Safiullin. 🔗 Leggi su Oasport.it

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