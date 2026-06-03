Vlahovic dentro o fuori oggi il giorno della firma o dell’addio | appuntamento alla Continassa Cosa filtra

Notizia in breve

Oggi si svolge un incontro alla Continassa tra il giocatore e i rappresentanti della società per definire il suo futuro. Si attende se ci sarà la firma di un nuovo contratto o l’addio alla squadra. La giornata è quella decisiva per chiarire se il calciatore resterà o partirà. Non sono stati comunicati dettagli sulle trattative o sui termini dell’accordo.