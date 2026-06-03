Vlahovic dentro o fuori oggi il giorno della firma o dell’addio | appuntamento alla Continassa Cosa filtra
Oggi si svolge un incontro alla Continassa tra il giocatore e i rappresentanti della società per definire il suo futuro. Si attende se ci sarà la firma di un nuovo contratto o l’addio alla squadra. La giornata è quella decisiva per chiarire se il calciatore resterà o partirà. Non sono stati comunicati dettagli sulle trattative o sui termini dell’accordo.
La Juve resta interessata a Meret: il portiere può arrivare con lo ‘sconto’. La valutazione del Napoli Icardi può davvero firmare con la Juve? Il retroscena su gennaio e la verità sull’arrivo in estate – VIDEO Perché Koke è perfetto per la Juve? I numeri della stagione con l’Atletico. Questo dato premia il centrocampista Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
VLAHOVIC, FORMULA YILDIZ PER IL RINNOVO! 7 MILIONI E BONUS ALLA FIRMA
Notizie e thread social correlati
Vlahovic a rischio per il derby, affaticamento all’adduttore: cosa filtra dalla ContinassaVlahovic potrebbe non scendere in campo nel derby a causa di un affaticamento all’adduttore.
Juventus, Thuram ai box e rientro Vlahovic: cosa filtra dalla ContinassaIl centrocampista non si allena con la squadra a causa di un infortunio subito a Udine, mentre il ritorno di Vlahovic è imminente.
Temi più discussi: Vlahovic, dentro o fuori: un ultimo vertice con la Juve per decidere il suo futuro; La Juventus deve risolvere il tormentone Vlahovic: dentro o fuori in pochi giorni per programmare la stagione; Vlahovic-Juve alla resa dei conti: oggi sarà firma o addio. L'alternativa è Kolo Muani; Juve-Vlahovic, una settimana per trovare l'intesa: Vorremmo continuare ma come non so...
Secondo #GianlucaDiMarzio, ci sarà un ultimo incontro da dentro o fuori per il rinnovo del contratto di #DusanVlahovic. Le sensazioni, non sono positive, con il giocatore che insiste per avere l'ingaggio più alto della rosa #bianconera. Se la trattativa va male, l facebook
Dentro o fuori per programmare la stagione: la Juventus deve risolvere il tormentone Vlahovic x.com
Dentro o fuori, oggi l'ultimo incontro tra la Juventus e Vlahovic: la situazioneDusan Vlahovic resta ancora il bomber della Juventus, ma il suo futuro è appeso a un filo. Oggi si terrà un incontro tra l'attaccante, il padre Milos, agente che cura gli interessi del figlio, l'ammin ... tuttomercatoweb.com
La Juventus deve risolvere il tormentone Vlahovic: dentro o fuori in pochi giorni per programmare la stagioneNelle prossime ore dovrebbe tenersi il vertice decisivo con Vlahovic per definire il suo futuro ma anche quello della Juventus. I bianconeri devono programmare la stagione e trovare il loro attaccante ... msn.com
Domanda sincera su Vlahovic reddit