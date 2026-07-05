Vozinha e Messi da rivali a compagni? Il portiere svincolato nel mirino dell' Inter Miami

Il portiere svincolato Vozinha è nel mirino dell'Inter Miami. David Beckham, presidente del club, avrebbe seguito con attenzione la partita tra Argentina e Capo Verde, giocata a Miami. Non ci sono conferme ufficiali, ma si ipotizza un interesse per il portiere, che in passato ha avuto un rapporto di rivalità con Messi. La società statunitense valuta potenziali acquisti per rafforzare la rosa, senza annunciare ancora ufficialmente trattative in corso.

David Beckham deve aver osservato con attenzione la sfida tra Argentina e Capo Verde, giocata proprio a Miami dove l'inglese è presidente dell'Inter Miami. I campioni Mls 2025 hanno messo gli occhi su Vozinha, il portiere 40enne che ha provato in tutti i modi di fermare Messi e compagni., Il numero uno che si è arreso solo ai tempi supplementari è infatti svincolato dopo la fine del suo contratto con il Chaves, seconda serie portoghese. Messi ha detto pubblicamente di apprezzarlo e Beckham si è mosso per sondare la possibilità di portarlo in Florida., Concorrenza soprattutto dal Sudamerica, primi movimenti dall'Europa per capire dove potrebbe trasferirsi uno dei portieri protagonisti di questo Mondiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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