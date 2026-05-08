Toronto FC-Inter Miami CF | formazioni anteprima e dove guardare mentre Messi e compagni cercano di riprendersi

Questa sera si disputa la partita tra Toronto FC e Inter Miami CF, con i due team pronti ad affrontarsi in campo. L’Inter Miami, reduce da una sconfitta pesante nel derby della Florida, cerca di reagire in questa sfida. La partita si svolge in un contesto di attesa, con i tifosi che si chiedono come si svilupperà l’incontro e dove sarà possibile seguirlo in diretta.

2026-05-08 19:16:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Inter Miami cercherà di riprendersi dal notevole crollo nel derby della Florida quando visiterà Toronto. Miami è ancora terza nella Eastern Conference e a soli quattro punti dalla vetta, nonostante non sia riuscita a vincere una partita in casa in questa stagione. “Evidenziamo sempre gli aspetti positivi perché conosciamo già quelli negativi. Quindi dobbiamo correggerli”, ha detto Hoyos ai giornalisti. “Non sono cose brutte; sono cose specifiche legate al calcio che accadono. Non c’è nessun dramma, ed è quello che voglio trasmettere: non c’è nessun dramma intorno alla perdita.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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