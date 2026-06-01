Emiliano Martinez attira l’interesse dell’Inter | il portiere argentino finisce nel mirino nerazzurro
L’Inter sta valutando l’acquisto del portiere argentino Emiliano Martinez, che potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo aver vinto l’Europa League. La società nerazzurra ha manifestato interesse per il calciatore, senza ancora aver formalizzato un’offerta ufficiale. Martinez, attualmente in forza a una squadra inglese, ha contribuito alla vittoria europea e si trova in una fase di possibile trasferimento. La trattativa non ha ancora raggiunto uno stadio avanzato, e le parti coinvolte stanno valutando le opzioni.
di Paolo Moramarco Emiliano Martinez attira l’interesse dell’Inter: la vittoria dell’Europa League potrebbe essere l’ultimo trofeo in Inghilterra. I nerazzurri riflettono. Il futuro di Emiliano “Dibu” Martinez è tornato al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere argentino dell’ Aston Villa era già stato protagonista di trattative con diversi club, tra cui il Manchester United, senza esito positivo, e aveva rifiutato offerte dall’Arabia Saudita per continuare a competere a livello internazionale. Difendendo i pali dei Villans, Martinez ha recentemente vinto la sua prima Europa League sotto la guida di Unai Emery. 🔗 Leggi su Internews24.com
DIBU AL INTER DE MILAN
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