Emiliano Martinez attira l’interesse dell’Inter | il portiere argentino finisce nel mirino nerazzurro

Da internews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inter sta valutando l’acquisto del portiere argentino Emiliano Martinez, che potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo aver vinto l’Europa League. La società nerazzurra ha manifestato interesse per il calciatore, senza ancora aver formalizzato un’offerta ufficiale. Martinez, attualmente in forza a una squadra inglese, ha contribuito alla vittoria europea e si trova in una fase di possibile trasferimento. La trattativa non ha ancora raggiunto uno stadio avanzato, e le parti coinvolte stanno valutando le opzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Paolo Moramarco Emiliano Martinez attira l’interesse dell’Inter: la vittoria dell’Europa League potrebbe essere l’ultimo trofeo in Inghilterra. I nerazzurri riflettono. Il futuro di Emiliano “Dibu” Martinez è tornato al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere argentino dell’ Aston Villa era già stato protagonista di trattative con diversi club, tra cui il Manchester United, senza esito positivo, e aveva rifiutato offerte dall’Arabia Saudita per continuare a competere a livello internazionale. Difendendo i pali dei Villans, Martinez ha recentemente vinto la sua prima Europa League sotto la guida di Unai Emery. 🔗 Leggi su Internews24.com

emiliano martinez attira l8217interesse dell8217inter il portiere argentino finisce nel mirino nerazzurro
© Internews24.com - Emiliano Martinez attira l’interesse dell’Inter: il portiere argentino finisce nel mirino nerazzurro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DIBU AL INTER DE MILAN

Video DIBU AL INTER DE MILAN?

Notizie e thread social correlati

Inter, occhi su Tomas Aranda: chi è il talento argentino entrato nel mirino di ZanettiL’Inter ha messo nel mirino Tomas Aranda, centrocampista argentino del 2007 del Boca Juniors.

Leggi anche: Josep Martinez primo portiere dell’Inter! In arrivo la promozione da parte di Chivu

Argomenti più discussi: L'Argentina definisce la rosa per i Mondiali del 2026: Lionel Messi è ufficialmente incluso.; L'Argentina annuncia la rosa dei convocati per i Mondiali del 2026.

Folle espulsione di Emiliano Martinez nell’ultima partita con l’Aston Villa: placca l’avversarioL’espulsione inspiegabile di Emiliano Martinez per il fallo su Hojlund: travolge completamente l’attaccante del Manchester United e si rovina la partita d’addio all’Aston Villa. La partita d'addio all ... fanpage.it

Emiliano Martinez può lasciare l'Aston Villa: piace a Manchester United e BarcellonaSecondo quanto riportato dal canale televisivo argentino DSports, Emiliano Dibu Martinez piace al Manchester United e al Barcellona. Arrivato all'Aston Villa dall'Arsenal nel 2020, legato a Villans ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web