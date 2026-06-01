Emiliano Martinez attira l’interesse dell’Inter | il portiere argentino finisce nel mirino nerazzurro

Notizia in breve

L’Inter sta valutando l’acquisto del portiere argentino Emiliano Martinez, che potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo aver vinto l’Europa League. La società nerazzurra ha manifestato interesse per il calciatore, senza ancora aver formalizzato un’offerta ufficiale. Martinez, attualmente in forza a una squadra inglese, ha contribuito alla vittoria europea e si trova in una fase di possibile trasferimento. La trattativa non ha ancora raggiunto uno stadio avanzato, e le parti coinvolte stanno valutando le opzioni.