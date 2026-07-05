Volley Filippo Latini lascia la Folgore Approda all’Arno come ds

Filippo Latini ha lasciato la Folgore San Miniato, squadra retrocessa dalla serie C alla serie D, e si è unito all’Arno Toscana Garden di Castelfranco di Sotto come direttore sportivo.

Filippo Latini passa dalla Folgore San Miniato, retrocessa quest’anno dalla C in D, all’Arno Toscana Garden di Castelfranco di Sotto dove svolgerà il ruolo di direttore sportivo. Il sanminiatese Latini, che compirà 35 anni a dicembre, ha chiuso un capitolo importante con la società giallorossa presieduta dall’appassionato Antonio Calugi e, proprio al Pinocchio è stato un protagonista nel corso degli anni sia come giocatore, allenatore e dirigente. La sua storia sportiva è profondamente intrecciata con i colori della Folgore. La stessa Folgore ha voluto salutarlo sul proprio sito internet, parlando di "un percorso lungo, costruito passo dopo passo, che lo ha visto attraversare diverse fasi della vita del club, restando sempre un punto di riferimento per l’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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