Michele Criscitiello | Alla Folgore non ho DS né DG Il mercato faccio io e risparmio 80mila euro

Michele Criscitiello ha spiegato che nella sua squadra non ci sono né direttore sportivo né direttore generale, e che si occupa personalmente delle operazioni di mercato, risparmiando circa 80mila euro. Ha inoltre condiviso dettagli sul processo che ha portato alla promozione della squadra in Serie C, offrendo un quadro delle scelte e delle strategie adottate dietro le quinte.

Michele Criscitiello racconta a Fanpage.it il dietro le quinte della promozione in Serie C della Folgore Caratese: dalla scelta di non far pagare il biglietto alla rivoluzione gestionale senza direttore sportivo, passando per le considerazioni sul mondo del giornalismo e del racconto del calcio in Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate ACTION insuperabile: giochi Nintendo a meno di 10 euro, io ne faccio subito scortaNel panorama del retail fisico, dove la digitalizzazione selvaggia sembrava aver relegato il supporto a disco o cartuccia a un lusso per... Michele Criscitiello si commuove per il padre: “Mi disse: ‘Portami in Serie C’. Morì il giorno dopo”Michele Criscitiello si commuove ricordando la promessa che fece al padre senza sapere che sarebbe morto il giorno dopo: "Vado al cimitero, gli... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Michele Criscitiello in esclusiva dopo la promozione in serie C: Non busso a nessuna porta, siamo la Folgore Caratese; Michele Criscitiello: Alla Folgore non ho DS né DG. Il mercato faccio io e risparmio 80mila euro; Folgore Caratese, la promessa mantenuta di Criscitiello: Mio padre mi chiese la Serie C, morì il giorno dopo; Michele Criscitiello, la dedica commovente al padre scomparso. Michele Criscitiello: Alla Folgore non ho DS né DG. Il mercato faccio io e risparmio 80mila euroMichele Criscitiello racconta a Fanpage.it il dietro le quinte della promozione in Serie C della Folgore Caratese: dalla scelta di non far pagare il biglietto ... fanpage.it Michele Criscitiello in esclusiva dopo la promozione in serie C: Non busso a nessuna porta, siamo la Folgore CarateseFolgore Caratese promossa in Serie C con due giornate di anticipo. Al fischio finale, grande festa in campo e sugli spalti dello Sportitalia Village con in testa il presidente Michele Criscitiello ... sport.virgilio.it Michele Criscitiello: “La #Fiorentina può anche non tenere Vanoli, personalmente sarei d’accordo con Paratici se decidesse in tal senso, ma ci vuole grande riconoscenza per l’attuale allenatore viola: ti doveva salvare e lo ha fatto, arrivando in una situazione - facebook.com facebook