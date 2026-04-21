Volley serie C e serie D La Folgore rispetta i pronostici

Nel recente fine settimana, il volley regionale di serie C e D ha registrato un bilancio positivo, con cinque vittorie e una sconfitta nel quarto ultimo turno della stagione regolare. La squadra della Folgore ha ottenuto un risultato che rispetta le previsioni, contribuendo a mantenere il trend complessivo del campionato. I match si sono svolti senza particolari incidenti, e i risultati sono stati ufficializzati dagli organizzatori.

Sfiorato l’en plein di vittorie per il volley regionale che mette a verbale cinque vittorie e una sola sconfitte nel quart’ultimo turno della regolar season. In Serie C la Folgore San Miniato conferma i pronostici espugnando per 3-1 il parquet dell’Oasi di Viareggio. Le giallorosse faticano nell’avvio che perdono a 22, ma dopo non lasciano spazio alle avversarie portando via tutta la posta in palio. In serie D (girone A) la Lupi Santa Croce vince per 3-1 in casa del Liberi e Forti di Firenze: avanti di 2 frazioni il team di Marchi perde il terzo set, ma evita il tie-break conquistando tutta la posta in palio. Nel girone B vittoria al...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie C e serie D. La Folgore rispetta i pronostici Notizie correlate Leggi anche: Volley serie C e serie D. Folgore a Siena. Fgl-Zuma, buoni pronostici VOLLEY SERIE C E SERIE D. Folgore, scontro diretto. Fgl-Zuma a FirenzePenultimo turno prima della pausa di Pasqua per i campionati regionali: ecco il panorama del fine settimana e la Valdera impegnata in match diretti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie C ligure volley femminile, ai Prati derby tra la capolista Rainbow e Futura Ceparana; Volley, serie C: la Leonessa Iseo batte la Millenium e conquista la B; Pallavolo La Bollente: la Serie C passa a Torino, la D lotta ma cede; MEGABOX, GAIA GIOVANNINI C’È. Giarratana Volley: weekend di fuoco tra Serie C e playoffL'ASD Giarratana Volley affronta un weekend chiave: la maschile sfida la capolista Gela e la femminile inizia i playoff promozione. quotidianodiragusa.it Volley, serie C: la Leonessa Iseo batte la Millenium e conquista la BNel campionato femminile, la Siderurgica Leonessa Iseo ha centrato la promozione in serie B. Le sebine superano nel derby le giovani del Millenium per 3-0 (16-25, 14-25, 20-25) e approfittando della c ... giornaledibrescia.it CHE SCAMBIO! LIVE BRESCIA-PADOVA! Rivediamo insieme questo superscambio LIVE della sfida tra @milleniumbs e @altafratte di Gara-1 Finale Playoff di Serie A2 @tigota_official Segui la sfida live gratuitamente sul canale YouTube Volleyball - facebook.com facebook