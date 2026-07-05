Voglio portare questo spettacolo al cinema | Ultimo pensa al film dopo la notte di Tor Vergata

Dopo il concerto a Tor Vergata davanti a 250mila persone, l’artista ha dichiarato di voler trasformare lo spettacolo in un film. L’evento ha segnato un record per la musica italiana e ha consolidato la sua posizione tra i principali interpreti del live nel paese. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui piani precisi per il progetto cinematografico. La proposta è stata comunicata pubblicamente dall’artista senza ulteriori annunci ufficiali.

Roma, 5 luglio 2026 – Ultimo entra nella storia della musica italiana. Il concerto-evento andato in scena a Tor Vergata, davanti a 250mila spettatori, ha consacrato definitivamente Niccolò Moriconi tra i grandi protagonisti della scena live nazionale. Una notte kolossal, costruita come una favola popolare e diventata realtà il 4 luglio, data simbolica per il cantautore romano: lo stesso giorno del suo primo concerto allo Stadio Olimpico nel 2019. Ultimo: “Voglio portare questo spettacolo al cinema”. A raccontare le emozioni del day after è stato lo stesso artista, con un lungo post pubblicato sui social. “Non saprei da dove iniziare”, ha scritto Ultimo, ripercorrendo la tensione prima di salire sul palco, l’energia della folla e l’arrivo in elicottero sopra la distesa di fan. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Finale da brividi per Ultimo: uno spettacolo di fuochi d'artificio da record! Chi di voi ha vissuto questa emozione incredibile sotto al palco? Raccontatecelo nei commenti! Credits: emanuelemari69 #radioroma #ultimo #ultimolive #torvergata #concertiroma x.com

Ultimo, record di spettatori al suo concerto di Tor Vergata. A voi piace? Io non andrei a vederlo neanche gratis. Ma ognuno ha i suoi gusti ovviamente. reddit

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