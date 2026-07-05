Ultimo ringrazia il suo popolo e annuncia | Voglio portare il mio spettacolo al cinema
Nella notte più importante della sua carriera, un artista ha pubblicato un messaggio sui social in cui ringrazia il suo pubblico e annuncia di voler portare il suo spettacolo al cinema. La comunicazione è stata accompagnata da un post scritto di suo pugno, in cui esprime gratitudine e la volontà di condividere il suo lavoro con un pubblico più ampio. Nessun dettaglio sui tempi o sui progetti specifici è stato fornito.
Nella notte più importante della sua carriera ha pubblicato un post per mettere nero su bianco quello che tutti aspettavano e che finalmente è accaduto: «Siamo nella storia», scrive Ultimo su Instagram subito dopo la fine del concerto dei record «La favola per sempre», 250 mila spettatori, il pubblico pagante più numeroso di sempre per un artista italiano. Poi un lungo silenzio. Un mese fa aveva detto agli studenti dell'Università Tor Vergata, a Roma, ateneo che ha ospitato l'evento nella sua ormai leggendaria spianata da 15 ettari: «Dovrò prepararmi per il 4 luglio, ma soprattutto per il 5 luglio. Quando mi sveglierò e dovrò realizzare che non sarà stato un sogno, ma realtà». 🔗 Leggi su Corriere.it
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