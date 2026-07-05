vittoria ferrari con leclerc a silverstone russell e hamilton sul podio

Notizia in breve

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del campionato di Formula 1. Con questa vittoria, il pilota della Ferrari ha concluso davanti a Russell e Hamilton, entrambi sul podio. La gara si è svolta a Silverstone, con Leclerc che ha tagliato il traguardo in prima posizione. La corsa ha visto anche il coinvolgimento di altri piloti, ma nessuno è riuscito a superare il vincitore.