Vittoria Ferrari con Leclerc a Silverstone Russell e Hamilton sul podio
Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del campionato di Formula 1. Con questa vittoria, il pilota della Ferrari ha concluso davanti a Russell e Hamilton, entrambi sul podio. La gara si è svolta a Silverstone, con Leclerc che ha tagliato il traguardo in prima posizione. La corsa ha visto anche il coinvolgimento di altri piloti, ma nessuno è riuscito a superare il vincitore.
SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Charles Leclerc (Ferrari) vince il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. Il monegasco la spunta sui britannici George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari) in un arrivo sotto safety car, uscita in seguito all'incidente di Max Verstappen, andato a muro mentre si trovava in terza posizione. Nona vittoria in carriera per Leclerc, che torna sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024. Sfortunato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): il leader della classifica piloti si trovava in seconda piazza mentre stava risalendo velocemente su Leclerc, ma un problema alle sospensioni nel corso del 41esimo giro lo ha costretto a fermarsi e a perdere posizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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