Antonelli show al GP in Canada 4ª vittoria di fila | Russell fuori Ferrari sul podio con Hamilton

Notizia in breve

In occasione del Gran Premio in Canada, il pilota italiano ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva, mentre il britannico è stato costretto al ritiro a causa di un guasto alla vettura. La gara ha visto anche un podio completato da un pilota della scuderia Ferrari e da un altro della Mercedes. La defezione di uno dei piloti principali ha modificato le posizioni in classifica, favorendo gli altri concorrenti.