Antonelli show al GP in Canada 4ª vittoria di fila | Russell fuori Ferrari sul podio con Hamilton
In occasione del Gran Premio in Canada, il pilota italiano ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva, mentre il britannico è stato costretto al ritiro a causa di un guasto alla vettura. La gara ha visto anche un podio completato da un pilota della scuderia Ferrari e da un altro della Mercedes. La defezione di uno dei piloti principali ha modificato le posizioni in classifica, favorendo gli altri concorrenti.
Il ritiro del britannico per un guasto improvviso alla vettura spalanca la strada al "rivale" italiano. Fino a quel momento era stata battaglia in pista senza esclusione di colpi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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