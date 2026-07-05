Il portiere classe 2002 originario di Sant’Agostino, ex Vita da Ex, torna a giocare in un club professionistico firmando un contratto biennale con la Salernitana. L’accordo prevede che Galeotti, che ha già lavorato con l’allenatore Serse Cosmi, difenderà nuovamente i pali di una squadra di livello. La firma è arrivata recentemente e il giocatore si prepara a confrontarsi con il campionato di Serie A.

Cesare Galeotti (foto) difenderà nuovamente i pali di un club professionistico, peraltro di grande prestigio. Stiamo parlando della Salernitana, che ha convinto il portiere classe 2002 originario di Sant’Agostino con un contratto biennale. L’ex spallino giocherà ancora in serie C agli ordini di mister Cosmi, ma c’è da scommettere che una buona parola sul suo conto l’abbia spesa Giuseppe Scurto che in granata è il vice di Serse. Galeotti fu infatti il numero 1 della mitica selezione Primavera guidata dal tecnico siciliano a Ferrara negli anni d’oro del settore giovanile della Spal, quando il vivaio di via Copparo era considerato tra i migliori in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vita da ex: il portiere classe 2002 originario di Sant’Agostino ritrova Serse Cosmi. Cesare Galeotti firma alla Salernitana

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