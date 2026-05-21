È una Salernitana bella e concreta | Serse Cosmi l’uomo in più

La Salernitana si presenta con un nuovo volto sotto la guida di Serse Cosmi. L’allenatore è arrivato con l’obiettivo di migliorare la squadra e ha già iniziato a lavorare con i giocatori, apportando cambiamenti tattici e di preparazione. La formazione ha mostrato segnali di progressione nelle ultime partite, con risultati che hanno riacceso l’interesse dei tifosi. Cosmi ha portato una mentalità più concreta, cercando di valorizzare le potenzialità del gruppo e di ottenere punti utili alla classifica.

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Tempo di lettura: 3 minuti L’uomo in più. Può un allenatore imprimere una svolta così netta nel rendimento, nella proposta calcistica, nell’autostima e nella convinzione nei propri mezzi in un gruppo che – appena tre mesi fa – sembrava destinato ad un finale di stagione anonimo? La risposta ha un nome e un cognome: Serse Cosmi. La Salernitana ha definitivamente smesso i panni della donna bella ma trasandata per vestire l’abito dell’ospite di riguardo. La doppia sfida contro il Ravenna ha evidenziato la straordinaria capacità del tecnico umbro di rivitalizzare dalle fondamenta la squadra granata che, oggi, si presenta alla Final Four per la promozione in cadetteria con la consapevolezza di potersela giocare ad armi pari contro qualsiasi avversaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - È una Salernitana bella e concreta: Serse Cosmi, l’uomo in più ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Buon compleanno Serse Cosmi, Emanuele Giaccherini…Buon compleanno Serse Cosmi, Brigitta Boccoli, Fiorella Kostoris, Fedele La Sorsa, Domenico Marocchino, Emanuele Giaccherini, Alessandra Sardoni,... Giro d’Italia a Salerno: omaggio speciale per Serse Cosmi sul lungomare? Punti chiave Chi ha consegnato personalmente la maglia speciale a Serse Cosmi? Come si intreccia il passato di Stefano Allocchio con questo... Cosmi a LiraTv: Meglio nella ripresa, difesa da leoni stasera. Peccato per il mio cartellinoStampa Visibilmente soddisfatto Serse Cosmi ai microfoni di LiraTv dopo il successo della Salernitana sul campo del Ravenna FC, vittoria che vale l’accesso alle semifinali playoff di Serie C. Grande ... salernonotizie.it Salernitana, a Ravenna per staccare il pass per le semifinali: Cosmi non fa calcoliStampa La Salernitana affronta la decisiva trasferta allo stadio Bruno Benelli di Ravenna per il match di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. La gara mette in palio un pass p ... salernonotizie.it