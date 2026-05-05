Buon compleanno Serse Cosmi Emanuele Giaccherini…

Oggi molte persone festeggiano il loro compleanno, tra cui alcuni noti personaggi pubblici e sportivi. Tra loro si trovano allenatori, attrici, economisti, giornalisti, cantanti e calciatori. Sono celebrate le ricorrenze di figure che nel corso degli anni hanno lasciato un segno in vari settori, dalle arti allo sport, passando per l’economia e il giornalismo. La giornata segna le date di nascita di queste personalità, alcune delle quali sono note anche a livello internazionale.

Buon compleanno Serse Cosmi, Brigitta Boccoli, Fiorella Kostoris, Fedele La Sorsa, Domenico Marocchino, Emanuele Giaccherini, Alessandra Sardoni, Michele Pelillo, Enzo Miccio, Azzurra Cancelleri, Chris Brown, Mattia Caldara.. Oggi 5 maggio compiono gli anni: Giorgio Bellettini, fisico; Gina Rovere, attrice; Tarcisio Oberti, ex calciatore; Ugo Fornari, psichiatra; Giorgio Brigo, ex calciatore; Gianni Bui, ex calciatore, allenatore; Michele Martelli, filosofo, saggista; Alceste Catella, vescovo; Sergio Pipan, giornalista, scrittore; Fiorella Kostoris, economista; Ida da Poian, arciera; Romano Donzelli, ex calciatore; Bruno Ferrero,....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Serse Cosmi, Emanuele Giaccherini… Notizie correlate Buon compleanno Emiliano Frangi, Emanuele Porrà, Elena Livia Pennacchioni, Giorgio MulèOggi 25 aprile compiono gli anni: Emiliano Frangi, imprenditore, dirigente d’azienda; Emanuele Porrà, ricercatore; Luca Bedini, imprenditore; Elena... Serse Cosmi torna in panchina: la nuova squadra è una sorpresaIl ritorno di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana segna una svolta significativa per una stagione impegnativa della squadra campana, ora... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SALERNITANA: COSMI APRE LE PORTE –; Playoff al via, Salernitana spettatrice: il 7 maggio il primo avversario - Salernonotizie.it; Salernitana, sono tre i dubbi di formazione della vigilia?; Salernitana, vittoria a Foggia e terzo posto confermato: cronaca e tabellino. Serse Cosmi: «Totti è il mio rimpianto più grande. Ora recito a teatro in onore di Coppi e di mio padre»Dal calcio al Teatro. Serse Cosmi sta portando in tournée il monologo «Solo Coppi temo» in onore di suo papà Antonio, che chiamavano Pajetta, da Gian Carlo Pajetta storico deputato del Pci: «Non ... corriere.it Provaci ancora Serse! Cosmi riparte dalla Salernitana dopo 4 anni di stopIl tecnico perugino sostituirà Giuseppe Raffaele sulla panchina del club campano. E tornerà in Serie C dopo 25 anni. Dopo 25 anni d’assenza, e quattro senza sedere su una panchina di qualsiasi serie ... tuttomercatoweb.com SALERNITANA: COSMI APRE LE PORTE Domani Serse Cosmi festeggia il suo compleanno nel giorno in cui si riprenderanno gli allenamenti in casa granata in vista... x.com Salernitana, Cosmi apre le porte dell’Arechi ai tifosi "Serse Cosmi cambia ricetta." Approfondisci la notizia sul nostro sito! #Salerno #Sport #salernitana #cosmi #apre - facebook.com facebook