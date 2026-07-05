La società sportiva ha ricevuto un nuovo ostacolo burocratico: la commissione di vigilanza sui lavori pubblici ha posto restrizioni sulle strutture. Il patron ha definito l’ufficio come “l’ufficio delle complicazioni”. La squadra dovrà affrontare questa sfida prima di poter iniziare la nuova stagione. La burocrazia si presenta come il principale avversario, più delle altre difficoltà sul campo.

Per la Vis il primo avversario da battere nella nuova stagione sarà la commissione di vigilanza sui lavori pubblici, definita qualche giorno fa dal patron Bosco "l’ufficio delle complicazioni". Solo dopo questa vittoria si potrà infatti inaugurare il V Park. I biancorossi si allenano all’interno della struttura già da un anno ma per dare la possibilità al pubblico di seguire dagli spalti le partite delle giovanili e gli allenamenti della prima squadra manca ancora l’ok per l’agibilità della tribuna. Bosco nella conferenza stampa di qualche giorno fa aveva esposto nel dettaglio la situazione: "All’interno del centro sportivo tutto è agibile, tranne una tribuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, la partita più dura è con la burocrazia: "Sulle strutture sempre bastoni tra le ruote"

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