Giuntoli e l’obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote al Napoli

Da ilnapolista.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha deciso di non rinnovare il contratto con l’allenatore, interrompendo il rapporto con il Napoli. La decisione è stata presa dopo che le parti non si sono accordate sulla prosecuzione del rapporto. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato i motivi, ma si è trattato di una scelta definitiva. La separazione si è resa necessaria prima dell’inizio di una nuova stagione. Nessuna indicazione sulla presenza di altri soggetti coinvolti in questa decisione.

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Tra Maurizio Sarri e il Napoli le seconde nozze non ci sono state. Per vari motivi. Non era convinto il presidente. Non era convinto l’allenatore. E, per quel che vale, non era convinta la piazza. Sarri è incredibilmente tornato di moda dopo una stagione ai confini del disastro con la Lazio. Ma il suo nono posto – chissà perché – viene giudicato positivamente da critici, opinionisti, presunti addetti ai lavori. Cristiano Giuntoli ex col dente avvelenato. Saputo dell’addio di Conte, De Laurentiis si è rifugiato nella comfort zone e ha pensato di riportare a casa il Comandante. L’obiettivo ovviamente era tenere buona la piazza. Un’operazione nostalgia o minestra riscaldata, come volete. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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