Turismo cambia la legge sulle strutture ricettive | meno burocrazia per hotel affittacamere e affitti brevi

È stata approvata una nuova normativa che modifica le disposizioni sulle strutture ricettive in Sicilia, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia per hotel, affittacamere e affitti brevi. La legge introduce procedure più snelle per ottenere le autorizzazioni e semplifica gli adempimenti amministrativi. Questa revisione riguarda principalmente le modalità di registrazione e le pratiche amministrative legate alla gestione delle strutture ricettive sull’isola. La riforma mira a rendere più agevoli le attività nel settore turistico locale.

Nuove regole per il turismo siciliano con l’obiettivo di semplificare procedure burocratiche e rendere più competitiva l’offerta ricettiva dell’Isola. L’Assemblea regionale siciliana ha approvato gli emendamenti del governo alla legge regionale 6 del 2025 sulla disciplina delle strutture. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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