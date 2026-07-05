Vinicius e Haaland sono protagonisti di un duello che potrebbe decidere la partita tra Brasile e Norvegia. Staale Solbakken, allenatore della Norvegia, ha descritto Vinicius come un ballerino e Haaland come una macchina. La sfida tra i due attaccanti si svolgerà durante l’incontro di oggi, con il risultato che dipenderà molto dalla loro prestazione.

Il ballerino e la macchina. La definizione di Vinicius e Erling Haaland ce l’ha offerta Staale Solbakken, ct della Norvegia che oggi guiderà la sua nazionale contro il Brasile. In copertina ci sono loro, attaccanti di due mondi lontani, geograficamente, cromaticamente, stilisticamente, tecnicamente. Abbiamo chiesto a Solbakken di immaginare di dover descrivere a un pubblico di texani che amano solo i rodei i due attaccanti che vanno in copertina in questo ottavo di finale che si gioca nella canicola del New Jersey: "Erling è una macchina, ha un fisico bestiale. Vinicius è un ballerino che danza col pallone". Ci piace. E allora grazie a Solbakken e vedremo chi avrà la meglio oggi qui al MetLife Stadium. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vinicius contro Haaland, duello show: Brasile-Norvegia dipenderà da loro

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