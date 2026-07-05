Tre persone incappucciate hanno tentato di rubare in una villa di Montemiletto, la stessa presa di mira a gennaio. L’episodio è avvenuto pochi mesi dopo un tentativo precedente nello stesso luogo. Il tentativo di furto è stato interrotto senza che si verifichino danni o furti. Le forze dell’ordine sono state informate e stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto furti In tre, incappucciati, tentano un furto in una villa di Montemiletto, la stessa che avevano preso di mira lo scorso gennaio. Le telecamere di sorveglianza li inquadrano, loro se ne accorgono. Scappano subito, per non farsi riconoscere. A segnalare il fatto la vittima dell’accaduto, che pubblica il video sulla pagina del deputato Francesco Borrelli: “ “Salve deputato. Le inoltro video ripreso dalle mie videocamere di sorveglianza nella mia seconda casa a Montemiletto (AV) nel quale si vedono tre ladri che, una volta ripresi, scappano per non farsi riconoscere. Sono gli stessi ladri che a gennaio entrarono in casa, non trovando nulla ma gettando tutto all’aria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Ennesimo tentato furto, la nuova “visita” dopo pochi mesi

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